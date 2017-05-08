Kante İngiltere'de ödülleri topluyor

İngiltere'de, Chelsea, adım adım şampiyonluğa giderken, takımının orta sahadaki en etkili isimlerinden N'Golo Kante, Spor Yazarları Birliği tarafından yılın futbolcusu seçildi.

YİNE YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

İngiltere'de geçen yıl Leicester City'nin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olduktan sonra, sezon başında 32 milyon Pound bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan N'Golo Kante'ye bir ödül daha geldi.

Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından geçen ay yılın oyuncusu seçilen N'Golo Kante, Spor Yazarları Birliği tarafından da yılın en yisi seçildi.

Fransız futbolcu, 340 gazetecinin yüzde 65'inin oyunu aldı ve takım arkadaşı Eden Hazard ile Tottenham Hotspur'un yıldızı Dele Ali'nin önünde oylamayı zirvede tamamladı. N'Golo Kante, 1948 yılından bu yana verilen Spor Yazarları Birliği'nin ödülünü 18 Mayıs'ta düzenlenecek galayla alacak.