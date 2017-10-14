Karabükspor 4 hafta sonra kazandı

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk 45 dakikada taraflar gol pozisyonu üretmekte epey zorlandı.

KARABÜKSPOR 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi Karabükspor 10 kişi kaldı. 56. dakikada Paul Papp'ın Deniz Türüç'e sağ taç çizgisi üzerinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Şansalan, Paul Papp'a ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Bir kişi eksik rakibine karşı üstünlük kuran Kayserispor bu fırsattan faydalanmak istedi ancak son vuruşlar yetersiz kalınca gol sesi çıkmadı.

GALİBİYET GOLÜ TORJE'DEN GELDİ

Mücadelede eşitliği bozan taraf Kardemir Karabükspor oldu. Kerim Zengin'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan İlhan Depe hızla ilerleyerek pasını ceza alanına gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Gabriel Torje'nin 77. dakikada penaltı noktası yakınında bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda top Silviu Lung'un sağından ağlarla buluştu.

Kalan dakikalarda Kayserispor'un beraberlik çabaları sonuç vermeyince maç Karabükspor'un tek golüyle noktalandı.

Bu sonucun ardından 4 haftadır puan yüzü göremeyen Kardemir Karabükspor bu seriye son verdi. Ligde iyi bir grafik çizen Kayserispor ise ilk hafta Galatasaray mağlubiyetinden sonra ilk kez kaybetti.