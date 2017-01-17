Karabükspor Andriy Bliznichenko'yu transfer etti

Süper Lig'de 21 puanla 11. sırada bulunan Kardemir Karabükspor, Dnipro'nun kanat oyuncusu Andriy Bliznichenko ile 2.5 yıllık anlaşma imzaladı.

KARABÜKSPOR KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

Hikmet Ferudun Tankut Tesisleri’ne gelen 22 yaşındaki Bliznichenko, kendisini 2,5 yıllığına Kardemir Karabüksporlu yapan sözleşmeye imza attı. Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bliznichenko ile kadrolarının güçlendiğini söyledi.

ÇOK ÇALIŞACAĞIM

Gül, Bliznichenko’nun Dnipro’daki performansına bakarak takıma faydalı olacağına inandıklarını belirtti. Bliznichenko ise Kardemir Karabükspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Türkiye liginin Avrupa’nın önemli bir ligi olduğunu söyleyen Bliznichenko, takıma faydalı olmak için çok çalışacağını, ligde takımını önemli bir yere taşımak istediğini aktardı.