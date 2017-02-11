Karabükspor Başaknı: Igor Tudor G.Saray'a gidebilir

Süper Lig'in flaş ekibi Kardemir Karabükspor'da önce Galatasaray'ı ardından Beşiktaş'ı yenen Teknik Direktör Igor Tudor konuşuluyor.

BAŞKAN KONUŞTU

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen ve sarı kırmızılı taraftarların da takımın başında görmek istediği Tudor'un geleceği ile ilgili Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut konuştu.

İSTERSE MAYIS'TAN SONRA GİDEBİLİR

Hırvat teknik adam ile Mayıs'ın sonuna kadar sözleşmeleri olduğunu belirten Tankut, "Tudor eğer isterse 31 Mayıs'tan sonra Galatasaray'ın başına geçebilir” açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından Galatasaray'ın tecrübeli teknik adama teklif yapıp yapmayacağı merak ediliyor.