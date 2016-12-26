Karabükspor Başkanı: Ligde istenmiyorsak söylesinler

Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, dün oynadıkları ve 2-0 mağlup oldukları Kayserispor maçının 15. dakikasında aleyhlerine verilen penaltı ve kırmızı kart kararının çok ağır bir karar olduğunu söyledi. Spor Toto Süper Lig’de 16 haftada aleyhine 7 penaltı kararı verilen Kardemir Karabükspor, haksız verilen bu kararlara isyan etti.

"BİZİ İSTEMİYORLARSA SÖYLESİNLER"

Kulüp Başkanı Ferudun Tankut, "Eğer ligde bizi istemiyorlarsa söylesinler" diyerek tepkisini sert bir dille ortaya koydu. Verilen penaltı kararının haksız olduğunu belirten Tankut, "Penaltının penaltı olmadığını bir kez daha gördük ve dün verilen penaltı çok ağır bir karardı. Maalesef çok erken bir dakikada olan bir olay. Kırmızı kart ve penaltı ile 10 kişi kaldık. Buna rağmen oyuncularımız çok güzel bir mücadele sergilediler. Psikolojik olarak çok etkileniyoruz ve moral motivasyon olarak ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bu sezon aleyhimize 7 penaltı çalındı. Galatasaray maçı ile başlayıp birçok maçta devam eden usulsüzlük ve haksız kararlar var. Bu sene canımız çok yandı. Sezon başında tüm spor kamuoyunun takdirini toplayan bir takım kurduk. En son içeride oynadığımız Alanyaspor maçında lehimize verilmeyen 2 penaltı var ama haksız yere hiç temas olmadığı halde aleyhimize verilen bir penaltı vardı. Bu şekilde baktığımızda ne kadar iyi takım kurarsanız kurun, ne kadar çok çalışırsanız çalışın, maalesef sonucu hakemlerin kararları etkiliyor" dedi.