1 Karabükspor - Beşiktaş - CANLI SKOR Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasının açılış maçında deplasmanda Karabükspor ile karşı karşıya geliyor.

2 İşte Avrupa Ligi'ndeki takımların lakapları UEFA, Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda mücadele edecek takımların birbirinden ilginç lakaplarını derledi. Listede temsilcilerimiz de yer aldı..

3 Muslera: Volkan Demirel'in taraftar olması normal Kayseri maçı öncesi konuşan Muslera, "Volkan Demirel'in F.Bahçe taraftarı olması normal bir şey" dedi.

4 Rakibini nakavt etti kafaya su şişesi yedi Steven Butler ile Brandon Cook'u karşı karşıya getiren boks maçı, Butler'ın nakavt olmasından sonra karıştı.

5 Burak Yılmaz'dan Mehmet Ekici'ye gel çağrısı Burak Yılmaz, adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Mehmet Ekici'nin Çin'e gelmesi için aracı olduğu ortaya çıktı.

6 G.Saray yönetiminin Riekerink kararı Galatasaray yönetiminin, Başakşehir yenilgisinin ardından istifaya çağrılan Riekerink'e 2 maç daha süre tanıdığı öğrenildi.

7 Aziz Yıldırım: Caner'i iyi ki göndermişim Olaylı derbide kadroda bulunmayan Caner Erkin'in soyunma odası koridorlarınla yaşanan olaylara karışması, Aziz Yıldırım'ı kızdırdı.

8 Emre Belözoğlu sportif direktör oluyor TFF tarafından ilk kez düzenlenen Sportif Direktörlük Sertifika Programı'na Emre Belözoğlu'nun da katılması dikkat çekti.

9 Yusuf Namoğlu video hakem sistemini anlattı Video hakem hakkında konuşan MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, ''Gol kararı, penaltı kararı, ihraç olayı ve kartlar konusunda yardımcı olacak" dedi