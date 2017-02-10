Karabükspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

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10' Karşılaşmanın en tehlikeli pozisyonunda Yatabare Beşiktaş ceza sahasında topa vuramadı ve savunma topu uzaklaştırdı.
8' Quaresman'nın sağ kanattan yaptığı orta sonrasında ceza sahasında yaşanan karambolde Beşiktaş gole yaklaştı ancak Atiba'nın şutu üstten auta gitti.
5' Karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı top kayıplarıyla geçti.
1' Maç Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası Karabükspor-Beşiktaş maçı ile başlıyor.
Hafta sonu kupada Fenerbahçe'ye elenen Beşiktaş, gözünü tekrar lige çevirdi. Siyah-beyazlılar, Karabükspor'u deplasmanda mağlup ederek zirvedeki yerini korumak istiyor.
İŞTE İLK 11'LERİ
Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Gaman, Ceyhun, Skulason, Tanase, Seleznov, Yatabare
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk