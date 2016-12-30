Karabükspor Eduardo transferinde sona geldi

Süper Lig ekiplerinden Karabükspor Atletico Mineiro forması giyen 29 yaşındaki Carlos Eduardo transferini bitirmeye çok yakın.
BAŞKAN BİZZAT İLGİLENİYOR
Teknik direktör Igor Tudor'un onay verdiği Eduardo için başkan Ferudun Tankut bizzat ilgileniyor.
20 MİLYOM EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Daha önce ismi Fenerbahçe'yle de anılan Carlos Eduardo 5 yıl önce Gökdeniz Karadeniz'in takımı Rubin Kazan'a 20 milyon euro'ya transfer olmuştu.
RESMİ İMZASI BEKLENİYOR
Daha önce Gremio, Hoffenheim, Rubin Kazan ve Flemango formaları giyen sambacının önümüzdeki günlerde Karabük'e gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.
Kariyerinde toplam 185 maça çıkan Eduardo 26 gol atarken 3 kez de Brezilya Milli Takım forması giydi.