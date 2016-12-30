Karabükspor Eduardo transferinde sona geldi

1 Galatasaray Ahmet Çalık ile anlaştı Galatasaray yönetimi, Gençlerbirliği'nin genç stoperi Ahmet Çalık ile yıllık 1.2 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

2 Advocaat'ın transfer listesindeki 3 isim Ben Arfa ve Depay transferlerinden sonuç alamayan Fenerbahçe, rotasını Ukrayna ekiplerine çevirdi.

3 Aziz Yıldırım'dan TFF'ye: Bir daha maçlara çıkmayız Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ligin ikinci yarısında maçlarının pazartesi gününe verilmesi durumunda sahaya çıkmayacaklarını söyledi.

4 Galatasaray'da 6 kişiyle daha yollar ayrılacak Chedjou, Hamit ve Sigthorsson'un sözleşmesini fesheden G.Sarat yönetimi, aralarında Podolski'nin olduğu 6 isimle daha yollarını ayıracak.

5 5 isimden hangi takım şampiyon olur tahmini %100 Futbol Yılbaşı Özel programına konuk olan isimlere hangi takımın şampiyonluğa ulaşabileceği soruldu.

6 Fernandao şov yaptı Fenerbahçe rahat kazandı Fenerbahçe, Fernandao'nun hat-trick yaptığı maçta Menemen Belediyespor'u 6-0 yendi.

7 Hamit Altıntop'un sözleşmesi feshedildi Galatasaray yönetimi, Tuzlaspor Kulübü'nü satın alan eski futbolcular arasında yer alan Hamit Altıntop'un sözleşmesini feshetti.

8 Gençlerbirliği Amed Sportif'i farklı yendi Gençlerbirliği, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda konuk ettiği Amed Sportif'i 6-0'lık skorla farklı mağlup etti.

9 Berkay Can'ın yaptığı sert faulün cezası belli oldu - İZLE Bonservisi Fenerbahçe'de olan Şanlıurfasporlı futbolcu Berkay Can'ın Manisaspor maçında yaptığı sert faul büyük tepki topladı.