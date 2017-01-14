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Karabükspor evinde Akhisar'ı tek golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor evinde Akhisar'ı 1-0 mağlup etti.

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Karabükspor evinde Akhisar'ı tek golle geçti

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Igor Tudor'un çalıştırdığı Karabükspor ile Tolunay Kafkas'ın ekibi Akhisar Belediyespor mücadele etti. 

TEK GOL İKİNCİ YARIDA GELDİ

Karşılaşmanın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, Karabükspor'un deneyimli sol beki Iasmin Latovlevici, 80. dakikada serbest vuruştan attığı golle tabelayı değiştiren isim oldu.

Alınan bu sonucun ardından Karabükspor puanını 21 yaparken 4 hafta sonra kazanmasını bildi. Akhisar Belediyespor 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında  Kardemir Karabükspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. 

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