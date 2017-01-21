Karabükspor - Galatasaray - CANLI SKOR

FETÖ’cü polislerin Sürmene’de F.Bahçe otobüsüne saldırı yapılan noktada görevli olan bekçi Nurettin Çakır’ın ifadesini almadığı belirlendi.

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Şenol Güneş'ten Aziz Yıldırım'a gönderme

Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları değerlendiren Şenol Güneş, ''Herkes önce kendini değiştirsin'' dedi.