Karabükspor - Galatasaray - CANLI SKOR

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31' GOL... Karabükspor 1-1 Galatasaray (Seleznov)- penaltı
25' Podolski'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bruma'nın ortası kaleci Ahmet'te kaldı. Galatasaray'ın baskısı golden sonrada devam ediyor.
15' GOL... Karabükspor 0-1 Galatasaray (Yasin)
Selçuk'un pasında savunmanın arkasına topla buluşan Yasin kaleciden sıyrılarak topu ağlara gönderdi.
9' Sarı-kırmızılılar oyunu kanada yıkarak etkili olmaya çalışıyor, Karabükspor ise orta alanda ayağa paslarla rakip sahaya geçmek istiyor.
5' Galatasaray orta saha üstünlüğünü ele aldı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşıyor.
Ligin ikinci yarısına Atiker Konyaspor deplasmanında aldığı galibiyetle başlayan Galatasaray, Karabükspor'u da mağlup ederek zirve yarışından kopmamak istiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Karabükspor: Ahmet Şahin, Barış, Dany, Latovlevici, Kerim, Gaman, Ceyhun, Tanase, Lazarevic, İlhan, Seleznov
Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Selçuk, de Jong, Yasin, Josue, Bruma, Podolski