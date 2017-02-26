Karabükspor Seleznyov ile kazandı

Spor Toto Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Karabükspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Karabükspor karşılaşmadan 39. dakikada penaltı atışından Yevhen Seleznyov'un attığı golle 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karabükspor bu sonucun ardından 30 puana ulaşarak 8. sıraya yükselirken 13. sıradaki Gençlerbirliği 26 puanda kaldı.
Karabükspor Süper Lig'in 23. haftasında 3 Mart Cuma günü Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise 6 Mart Pazartesi günü sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek. .