Karabükspor Slovenya yolcusu

Kırmızı-mavililer, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde Maribor kentinde yapacağı ve 12 gün sürecek hazırlık kampı için İstanbul'da toplanarak, tarifeli uçakla Slovenya'ya hareket etti.

27 KİŞİLİK KAFİLE GİTTİ

Kardemir Karabükspor'un 27 kişilik kafilesinde, dün 1 yıllık sözleşmeye imza atan yeni transfer Gabriel Torje de yer aldı. Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın büyük bir bölümünün İstanbul'da toplandığını, bazı yabancı oyuncuların ise direkt kamp yapacakları otele geleceğini söyledi.

İyi bir kamp dönemi geçirmek istediklerini anlatan Gül, "Ayın sonunda kadar Slovenya'da kalacağız. Bu dönemde 4 hazırlık maçı planladık. Daha sonra Ankara'da bir turnuvaya da katılacağız. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bir oyuncu daha alarak çalışmaları tamamlamak istiyoruz. Bu sezonu geçen sezondan daha iyi bir konumda tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.