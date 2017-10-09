Karabükspor'da Popovic dönemi

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Avustralyalı teknik direktör Tony Popovic ile sözleşme imzaladı.

Yenişehir'deki kulüp binasına gelen Tony Popovic, kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZLADI

Burada düzenlenen törende Popovic, kendisini 1+1 yıllık Kardemir Karabüksporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Tankut, törende yaptığı konuşmada, sözleşmenin iki tarafa da hayırlı olmasını dileyerek, başarılı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.