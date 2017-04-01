Karabük'te Volkan Şen'le Advocaat tartıştı

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında oynanan Karabükspor-Fenerbahçe maçında ilginç bir an yaşandı.

10 DAKİKA OYUNDA KALDI

Karşılaşmanın 68. dakikasında oyuna giren Volkan Şen, 78. dakikada sakatlık gerekçesiyle kenara alınınca büyük bir şok yaşadı.

(Görüntüler beINSports'dan alınmıştır)

Kısa süreli bir sakatlık yaşayan Volkan Şen için sağlık ekipleri değişiklik işareti verdi, Advocaat da Sow'u oyuna almak için kenara gönderdi. O anda ayağa kalkan Volkan Şen ise oynayabileceğini söyledi ancak Advocaat kararını değiştirmedi ve Volkan Şen'i oyundan aldı.

Oyundan çıktıktan sonra çok sinirlenen Volkan Şen, Advocaat ile tartıştı. Advocaat'a neden oyundan alındığını soran Volkan'ın agresif hareketleri dikkat çekti.