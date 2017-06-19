Karaman: Süper Lig'de kalıcı bir takım oluşturacağız

Karaman yaptığı açıklamada, Süper Toto Süper Lig’e küçük ayrıntılar nedeniyle veda ettiklerini, çok koşan ve mücadele eden bir ekip olmalarına rağmen özellikle son vuruşlardaki yetersizliğin kendilerine bu acıyı yaşattığını belirtti.

BU ŞEHRE BORCUMUZ VAR

Yaşanan olumsuzluklara rağmen Spor Toto Süper Lig’in son haftasına kadar ligde kalma umudunu taşıdıklarına değinen Karaman, şunları söyledi:

"Son hafta talihsiz şekilde lige veda ettik. Bu şehir ligin son haftasını unutmayacak. Bu takımı küme düşüren teknik adam olarak beni de unutmayacak. Bizim de içinde bulunduğumuz birçok ortam, transferdeki eksikliklerimiz, ekonomik sebepler küme düşmemizde etkili oldu. Bu şehir yanlışları elbette unutmayacak. Biz de yanlışları unutmadan gerekli dersleri alarak sonuca gideceğiz. Bu şehre borcumuz var."

SÜPER LİG'DE KALACAĞIZ

Mevcut kadroyu fazla bozmayacaklarının altını çizen Karaman, şöyle devam etti:

"Elimizdeki kadro bu lig için iyi ama kadromuza katmamız gereken oyuncular da olacak. Sözleşmesi devam eden oyuncuların yanı sıra özellikle topu ileri taşımamızı sağlayacak oyuncu transferi yapmamız gerekiyor. Bizim transferlerin yanında en büyük kazancımız kadromuzu koruyarak, yolumuza devam etmek. Bu anlamda birçok oyuncu ile konuştuk ve yola devam edeceğiz. Bu şehrin, bu takımın geri dönüşü çok daha muhteşem olacak. Belli bir plan dahilinde artık bütçe ve kadrosu ile Süper Lig’de kalıcı bir takım oluşturacağız."