Karavaev antrenmanda hayran bıraktı

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’ten sezon sonuna kadar kiralık olarak alınan Oleksandr Karavaev, Antalya kampında Fenerbahçe ile birlikte çalışmalarına başladı, ilk performansıyla da herkesi kendisine hayran bıraktı.

SABIRSIZLIKLA LİGİN BAŞLAMASINI BEKLİYORUM

Önceki günkü ilk idmanda, takıma hazır bir şekilde geldiğini net bir şekilde ortaya koyan Ukraynalı futbolcu, takım arkadaşlarına hemen uyum sağladı. Özellikle çabukluğuyla idmanda ön plana çıkan oyuncu, rakipten topu kaptıktan sonra, hızıyla savunmaya zorlu anlar yaşattı.

‘Onları mutlu edeceğim’ Kendisini takıma kazandıran Advocaat’a teşekkür eden 24 yaşındaki kanat oyuncusu, “Yeni arkadaşlarım, beni hemen aralarına aldılar. Özellikle ilk antrenmanda beni alkışlamaları çok hoş bir davranıştı. Hiç yabancılık hissetmedim. Ben de onları, sahada atacağım goller ve vereceğim paslarla mutlu etmeye çalışacağım. Sabırsızlıkla ligin başlamasını bekliyorum. Umarım Adanaspor ile oynayacağımız mücadelede ilk 11’de oynama şansını bulurum” ifadelerini kullandı.