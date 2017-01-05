Karavaev İstanbul'a geldi

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2016 yılında atılan ne güzel frikik golleri

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Ronda Rousey 48 saniye'de nakavt oldu

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Notts County, 13 ay içinde Cambridge'e karşı 3 tane skandal gol yedi

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Riekerink, Yasin'i kadro dışı bırakmayı düşünen yönetime, ''Gerekeni yapın, ona mecbur değiliz'' şeklinde cevap verdiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'la henüz sözleşme yenilemeyen Portekizli yıldız Quaresma, Babel'in alacağı maaşı duyunca yönetimden 2.5 milyon Euro talep etti.

Trabzonspor, transfer görüşmelerine başladığı Pereira ve Mas'la sözleşme imzalandığını açıkladı.

Pereira ve Mas resmen Trabzonspor'da

Sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olan Adriano terör olayları nedeniyle Türkiye'den ayrılmayı düşünüyor.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe'de oynar mısın sorusuna; "Öyle bir düşüncem kesinlikle yok" cevabını verdi.

Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım

Beşiktaş aradığı stoperi Hırvatistan'da buldu ve Rijeka takımında forma giyen Matej Mitrovic'le anlaştı.

Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor, uzun süredir boşta olan Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Antalya'da oldukça keyifli bir gece geçirdi.

1 Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi Mustafa Denizli, eşinin kendisinden boşanmak için 5 milyon TL istediğini, kayınbiraderlerinin evini basarak kendisini darp ettiğini söyledi.

2 Hamit Altıntop'un sözleşmesi feshedildi Galatasaray yönetimi, Tuzlaspor Kulübü'nü satın alan eski futbolcular arasında yer alan Hamit Altıntop'un sözleşmesini feshetti.

3 Reina'daki futbolcu saldırı anını anlattı Reina'da bulunan Beylerbeyisporlu futbolcu Sefa Boydaş, ''Saldırının olacağı içime doğmuştu, Allah kurtardı'' dedi.

4 Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı TFF, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapan hakem Süleyman Belli hakkında bir açıklama yayınladı.

5 Galatasaray'da 6 kişiyle daha yollar ayrılacak Chedjou, Hamit ve Sigthorsson'un sözleşmesini fesheden G.Sarat yönetimi, aralarında Podolski'nin olduğu 6 isimle daha yollarını ayıracak.

6 Ronda Rousey 48 saniyede nakavt oldu - İZLE Amanda Nunes, milyonlarca takipçisi ve hayranı olan Ronda Rousey'i, 48 saniyede nakavt etti.

7 Yasin Öztekin satılıyor Galatasaray yönetimi, süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'i devre arası transfer döneminde satmayı planlıyor.

8 5 isimden hangi takım şampiyon olur tahmini %100 Futbol Yılbaşı Özel programına konuk olan isimlere hangi takımın şampiyonluğa ulaşabileceği soruldu.

9 2016 yılında atılan en güzel frikik golleri - İZLE 2017 yılına girmemize sayılı saatler kala, 2016'da atılan en güzel frikik gollerini sizler için derledik.