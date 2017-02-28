Karavaev'den Advocaat'a eleştiri

Shakhtar Donetsk'ten kiralanan ancak uzun bir süredir formaya hasret kalan Olexander Karavaev, hocası Dick Advocaat ile ilgili skandal açıklamalar yaptı.

HİÇ TAKTİK ÇALIŞMIYORUZ

Ülkesi basınına konuşan UkraynalI futbolcu, hiç taktik antrenmanı yapmadıklarını ifade ederek, "Sürekli oyunlar oynuyoruz, egzersiz yapıyoruz ve güç antrenmanı yapıyoruz. Hiç taktik çalışmamamıza şaşırdım... Bu durumu Roman Neustadter'e de sordum. Bana 5 aydır antrenmanlarda taktik çalışmadıklarını söyledi" ifadelerini kullandı.