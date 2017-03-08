Karavaiev Fenerbahçe'de kayboldu

Fenerbahçe'de yeni transfer Karavaiev beklediği forma şansını bulamadı. Ligde hiç ilk 11'de görev almayan Ukraynalı futbolcu, 4 maçta ise kadronun dışında kaldı.
İLK 11 OYNAMADI
Fenerbahçe'nin devre arasında kiraladığı Oleksandr Karavaiev beklediği şansı bulamadı. Devre arasında sarı lacivertlilerin yaptığı tek transfer olan Ukraynalı futbolcu Spor Toto Süper Lig'de ilk 11 deneyimi yaşayamadı.
İkinci devrenin ilk 3 maçında oyuna sonradan dahil olan Karavaiev, son 4 lig maçında ise kadroya dahi alınmadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan iki grup maçında sahaya ilk 11'de çıkan ve Gençlerbirliği karşısında gol de atan Karavaiev, Beşiktaş maçını yedek kulübesinde tamamladı. Ukraynalı futbolcu, tam kadro gidilen Kayserispor deplasmanında da 18'in dışında kaldı.