Karavayev 1 gol 1 asistle oynadı F.Bahçe kazandı

Fenerbahçe, Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanan maçta Arnavutluk'un Partizani Tirana takımıyla karşılaştı.
5. dakikada Şener'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Ozan Tufan’ın dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. (1-0)
KARAVAYEV'DEN 1 GOL 1 ASİST
8. dakikada Lens'in sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Karavayev’in pasında Fernandao meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.
81. dakikada defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan İsmail Köybaşı’nın gelişine vuruşunda skor 3-0 oldu. 83. dakikada ceza sahasına atılan ara pasla buluşan Ekuban'ın meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru belirleyen golü kaydetti. (3-1)