Kardemir Karabükspor TSYD Kupası'nı kazandı

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Gençlerbirliği ile Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Günün ilk maçında Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Osmanlıspor'un golleri 43'te Zeki Yavru (KK) ve 45'te Bifouma ile gelirken, Gençlerbirliği'nin tek golünü 75'te Vedat Muriqi kaydetti.

Kardemir Karabükspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasındaki maçın normal süresi Torje (P) ve Murat Akça'nın ilk yarıda kaydettiği gollerle 1-1 sona ererken, maçın galibini penaltı atışları belirledi. Penaltılarda Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor'a 4-3 üstünlük sağladı.

İki gün süren turnuvada toplam 4 puan toplayan Kardemir Karabükspor, şampiyonluğa ulaştı.

Kardemir Karabükspor'a kupasını TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil verdi.

Turnuvayı 3'er puanı bulunan takımlardan Osmanlıspor gol averajıyla 2'nci, Gençlerbirliği ise 3. sırada tamamladı. Evkur Yeni Malatyaspor ise 2 puanla son sırada yer aldı.