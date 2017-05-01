Kardemir Karabükspor'dan işçilere ziyaret

Fabrikanın merkez restoranına futbol şube sorumlusu Tolga Gül ile gelen teknik heyet ve futbolcular, işçilerle sıraya girerek yemek aldı.

İşçilerle yemek yiyen teknik heyet ve futbolcular, onlara karanfil verdi. İşçiler de futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Teknik direktör Zoran Barisic, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi ülkesinde daha önce işçi bayramlarını böyle kutlamadığını söyledi.

Fabrikada işçilerle olmanın kendisine gurur verdiğini anlatan Barisic, "Benim annem ve babam da fabrikada çalışan işçiler. Ben de bir işçi aileden geliyorum. Burada onlarla bir arada olmak ve nasıl zor şart altında çalıştıklarını görmek, empati kurmamıza ciddi anlamda yardımcı oluyor. Hepsine çok saygı duyuyorum. İşçi bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

Tolga Gül ise hem işvereni hem de işçiyi dünyada temsil eden tek ve çok özel bir takım olduklarını belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla KARDEMİR işçilerine sürpriz yapmak istediklerini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Bugün özel bir gün ve biz de Kardemir Karabükspor olarak özel bir takımız. Özel takım olmamızın ardındaki neden işçi arkadaşlarımızdır. KARDEMİR çalışanları, işçileri bizim gücümüze güç katmaktadır. KARDEMİR ve emekçilerimiz arkamızda olduğu müddetçe Kardemir Karabükspor en güçlü şekilde yoluna devam edecektir. Emeği savunan ve temsil eden bir takım olarak bundan her zaman gurur duyuyoruz. Formamızın önünde KARDEMİR, arkasında Çelik-İş ile dünyada hem emeği hem de işvereni temsil eden takımız. Yabancı futbolcularımız KARDEMİR'in, Karabükspor için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorlar. Onlar KARDEMİR’in yanından geçerken, geldikleri kulüp için kendilerini güvende ve rahat hissediyorlar. Koskoca bir şirketin ve 4 bin çalışanın kendileriyle olduklarını biliyorlar ve gurur duyuyorlar."





Takımın Gabonlu milli futbolcusu Andre Biyogo Poko da işçilerin bayramını kutladığını dile getirdi.

İşçilerle olmanın çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayan Poko, "Takımımız için bu yolda hep birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ben kendi ülkemde de işçi bayramını kutluyorum. Bugüne çok önem veriyorum." ifadelerini kullandı.