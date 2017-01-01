Karşıyaka gençlere emanet

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı genç ağırlıklı kadrosuyla play off hattında tamamlayan Karşıyaka, hem Futbol Federasyonu hem de FIFA nezdinde transfer yasaklısı olması nedeniyle ikinci yarıda yine gençlerle mücadele edecek.

OYUNCULAR PROFESYONEL YAPILACAKLAR

Karşıyaka, istifa eden teknik direktör Soner Tolungüç'ün daha önce gözlem altına alıp özel program belirlediği, zaman zaman A takımla antrenmanlara dahil ettiği U19 takımından Mahir, Özgür, Görkem, Ersagun Akbar ve Barış'ı profesyonel yapacak.

Teknik Direktör Turgut Uçar, bu gençlerin maç performanslarını görmek için kampta 3. Lig'den bir takımla hazırlık karşılaşması ayarlanmasını istedi.

Karşıyaka, 1 hafta sürecek kamptaki ilk hazırlık sınavında ise 5 Ocak Perşembe günü 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Konya Anadolu Selçukspor'la karşılaşacak.