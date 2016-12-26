Karşıyaka teknik direktörü istifa etti

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolungüç, yaptığı açıklama ile istifa ettiğini bildirdi.

"GÖREVİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞTIK"

Ligin ilk yarısını 29 puanla 4. sırada tamamlayan yeşil-kırmızılı takımın teknik patronu, 'Yürekten bağlı olduğum Karşıyaka camiasına' şeklinde başlayan açıklamasında, “Teknik ekibim ve futbolcu kardeşlerimle beraber çıktığımız bu umut yolculuğunda camiamıza yakışır bir duruşla, her şartta görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık” dedi.

EKİBİYLE BİRLİKTE İSTİFA ETTİ

Başarı için gerekli olan kuralın birlik ve beraberlik olduğunu söyleyen Tolungüç, “Teknik heyetim ve ben, tüm özverimizle hiçbir maddi çıkar gözetmeden mevcut durumda elimizden gelen daha fazla bir şey olmayacağını gördüğümüz ve aileme zaman ayıramadığım için affınıza sığınarak uzaklaşıyorum. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza birlikte çalıştığımız dönem içerisindeki gayretleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.