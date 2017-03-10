Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Umana Reyer ile eşleşen Pınar Karşıyaka, İtalyan rakibiyle normal sezonda aynı grupta yer almıştı.

KARŞYAKA'NIN RAKİBİ İTALYAN

Bu sezon ilk kez düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Beşiktaş Sompo Japan'ı eleyen Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde B Grubu'nda mücadele ettiği Umana Reyer'le eşleşti.

Grupta İtalya'da oynanan karşılaşmayı 75-61 kaybeden yeşil-kırmızılı ekip, İzmir'deki müsabakada ise rakibine 99-59 üstünlük kurmuştu. Pınar Karşıyaka, 1976-1977 sezonu Koraç Kupası birinci turunda, o zamanki adı Canon Reyer olan İtalyan takımına karşı her iki maçta da yenilerek kupaya veda etmişti.