Kart cezasını 5 yıl sonra çekecek

İspanya dışına transfer olduğundan bu kartın cezasını çekemediğinden bu sezon Valencia ile Kral Kupası'nda iki maçta forma giyemeyecek.

5 YIL SONRA CEZASINI ÇEKECEK

Geoffrey Kondogbia, 2012-13 sezonunda gördüğü kartın cezasını şimdi çekecek. Fransız futbolcu, Sevilla forması giyerken 27 Şubat 2013'te Atletico Madrid ile oynadıkları Kral Kupası maçında kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti. O sezon sonu Monaco'ya transfer olan, burada iki sezon oynadıktan sonra iki sezon da Inter'de forma giyen Kondogbia, bu sezon Valencia ile anlaşıp İspanya'ya geri döndü.

Kondogbia'nın cezasını Fransa ve İtalya Futbol Federasyonu'na bildirmeyen İspanya Futbol Federasyonu, yaklaşık 5 yıl önce gösterilen kırmızı kartın cezası çekilmediği için Kondogbia'nın bu gece ve 29 Kasım'da Real Zaragoza ile oynanacak Kral Kupası maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.