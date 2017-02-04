Kartal bu sezon yaşlandı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan, bu sezon ise liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, giderek yaşlanıyor.

Mart 2012'de göreve gelen mevcut yönetim, kadroyu oluştururken Oğuzhan ve Kerim Frei gibi genç oyuncuları transfer etmişti. Ancak bu durum son dönemde tersine döndü. 2014-2015 sezonunda 23.1 olan yaş ortalaması, 2016-2017'de 28.04'e yükseldi.

29 YAŞ ÜSTÜ 14 FUTBOLCU VAR

Bu yükselişte, kadroda bulunan 30 yaş üstü futbolculara ara transferde kadroya dahil edilen 31 yaşındaki Demba Ba, 30 yaşındaki Ryan Babel ve 29 yaşındaki Ersan Adem Gülüm'ün eklenmesi de etkili oldu.

Beşiktaş'ın kadrosunda 30 yaş ve üstü 10 futbolcu bulunurken, 5 futbolcu da 29 yaşında. Takımdaki 29 yaş ve üstü oyuncu sayısı ise geçtiğimiz sezona göre iki kat artarak 14'e ulaştı. 30 yaş ve üstü futbolcular Tolga Zengin 33 Quaresma 33 Atiba 33 Adriano 32 Gökhan İnler 32 Tosic 31 Demba Ba 31 Gökhan Gönül 31 Rhodolfo 30 Babel 30