Kartal UEFA'yı alırsa Devler Ligi'ne kaç takım katılacak

Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmiş ve Lyon'un rakibi olmuştu. Türkiye'deki taraftarlar Beşiktaş'ın, Avrupa'da zafere ulaşması durumunda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne ülkemizi kaç takımın temsil edeceğini merak ediyor.

HEM LİG HEM UEFA'YI ALIRSA NE OLACAK?

UEFA, geçtiğimiz senelerde aldığı kararla UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımın direk olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını açıklamıştı. Beşiktaş ligde şampiyon olursa, Avrupa Ligi şampiyonluğu ligde herhangi bir şeyi değiştirmeyecek ve siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacakken lig ikincisi ön eleme oynayacak.

UEFA'YI ALIR LİGDE 2. OLURSA...

Beşiktaş Avrupa Ligi'ni kazanır, Süper Lig'i ikinci bitirirse hem lig şampiyonu olacak takım, hem de Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan katılma hakkı elde edecek. Lig üçüncüsü ise Avrupa Ligi'ne bilet alacak.

UEFA'YI KAZANIP LİGDE İLK 2'YE GİREMEZSE NE OLUR?

Ancak Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde şampiyon olup ligi ilk iki sıra içerisinde bitiremez ve üç ve daha aşağı sıralamada bitirirse Şampiyonlar Ligi'ne üç takım gidecek. Avrupa Ligi kazananı unvanıyla Beşiktaş, direkt olarak katılım elde edecek. Bu durumda Süper Lig şampiyonu da Devler Ligi'ne doğrudan katılacak ve lig ikincisi de Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılacak. Böylece Türkiye'den ilk kez üç takım birden Şampiyonlar Ligi'nde yarışma şansını yakalayacak.