Kasığından sakatlanan Adebayor bu hafta oynayamayacak

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Togolu golcü Emmanuel Adebayor'un 12 Şubat Pazar günü Kasımpaşa ile yapacakları maçta büyük olasılıkla forma giymeyeceğini söyledi.

OYNAYAMAYACAK

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Avcı, "Adebayor'un bir sakatlığı var, sağlık ekibi ile görüşüyoruz. Adebayor bu hafta büyük ihtimalle kadroda olmayacak gibi gözüküyor. Galatasaray maçında kasığıyla ilgili yaşadığı bir problem var. Şu anda fitness salonunda fizyoterapistlerle birlikte çalışıyor." diye konuştu.