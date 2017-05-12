Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u yendi

2. dakikada Castro'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Turgut Doğan Şahin'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
6. dakikada Edomwonyi'nin sol kanattan pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Recep Niyaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
31. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Fink'in ortasında kaleci Ramazan'dan seken top, ceza sahası dışında Recep Niyaz'ın önünde kaldı. Recep'in sol ayağıyla sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere sonuçlandı.
İKİNCİ YARI
50. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında, sol kanattan hareketlenen Turgut Doğan Şahin, meşin yuvarlağı ceza sahasında müsait durumda bulunan Andre Castro'ya aktardı. Portekizli futbolcunun vuruşunda, Çaykur Rizespor savunmasında Dhurgham İsmail'in çizgi üzerinde topa elle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Fırat Aydınus, penaltı noktasını işaret ederek, Dhurgham İsmail'e direkt kırmızı kart gösterdi. 52'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Guanca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
56. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Defanstan atılan uzun topla rakip savunma arkasına sarkan Turgut Doğan Şahin, ceza sahasına girdikten sonra rakibinden sıyrılarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0
59. dakikada Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan topla hareketlenen Süleyman Koç, ceza sahası yakınlarına kadar taşıdığı meşin yuvarlağı sol kanattan koşu yapan Jantscher'e aktardı. Jantscher, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra kaleci Ramazan Köse'nin üzerinden aşırtma bir vuruşla filelere yolladı: 2-1
63. dakikada Abdullah Durak'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Batuhan Altıntaş'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
67. dakikada ceza sahası dışında çalımlarla rakibinden sıyrılan Andre Castro, topu ceza sahası sol çaprazında müsait durumda bulunan Batuhan Altıntaş'a aktardı. Batuhan'ın, kaleci Gökhan'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak Gökhan'dan döndü. Batuhan'ın ikinci denemesinde de kaleci Gökhan'ın çeldiği topu konuk ekibin savunması uzaklaştırdı.
74. dakikada Turgut Doğan Şahin, taşıdığı topu ceza sahasında müsait durumda bulunan Andre Castro'ya aktardı. Andre Castro'nun müsait durumda vuruşunda, kaleciden dönen top yeniden Portekizli oyuncunun önünde kaldı. Castro yeniden şansını denedi ama kale sahasında Batuhan Altıntaş'a çarpan top, üstten auta çıktı.
78. dakikada Çaykur Rizespor skora dengeyi getirdi. Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Özgür Çek'in ortasına kale sahasında Recep Niyaz'ın kafa vuruşunda, savunmada Bozhikov'a çarpan top filelere gitti: 2-2
80. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Sol kanattan Hasan Bilal'in yerden ortasında ceza sahasında topun gelişine sert vuran Titi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2
82. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Guanca, ceza sahası dışında buluştuğu topu verkaç yaptıktan sonra ceza sahası sol çaprazında müsait durumda bulunan Batuhan Altıntaş'a verdi. Batuhan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 4-2
90+1. dakikada Eduok'un savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Guanca, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı daha müsait durumda bulunan Ahmet Ildız'a aktardı. Ahmet'in boş kaleye vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Kasımpaşa, sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Kasımpaşa: 4 - Çaykur Rizespor: 2
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Titi, Veysel Sarı, Bozhikov, Sadiku (Dk. 59 Batuhan Altıntaş), Abdullah Durak, Andre Castro (Dk. 84 Ahmet Ildız), Guanca, Eduok, Turgut Doğan Şahin (Dk. 76 Hasan Bilal)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fink (Dk. 69 Özgür Çek), Saadane, Robin Yalçın, Dhurgham İsmail, Petrucci, Recep Niyaz, Süleyman Koç, Jantscher (Dk. 83 Nosa Igiebor), Edomwonyi, Kweuke (Dk. 55 Orhan Ovacıklı)
Goller: Dk. 52 Guanca (Penaltıdan), Dk. 56 Turgut Doğan Şahin, Dk. 80 Titi, Dk. 82 Batuhan Altıntaş (Kasımpaşa), Dk. 59 Jantscher, Dk. 78 Recep Niyaz (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 50 Dhurgham İsmail (Çaykur Rizespor)