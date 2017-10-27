Kasımpaşa evinde Göztepe'yi yendi

3. dakikada ceza sahasına atılan ara pasında savunmadan seken top, sağ tarafta Scarione'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.
10. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Trezeguet'in soldan ceza sahasına derinlemesine ara pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Murillo, meşin yuvarlağı yay içerisinde müsait durumda bulunan Mensah'a bıraktı. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'nun solundan ağlarla buluştu: 1-0
15. dakikada ceza sahası dışında buluştuğu topla ceza sahasına hareketlenen Mensah'ın vuruşunda Leo'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
41. dakikada Eduok'un uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
43. dakikada Castro'nun pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün yerden vuruşunda meşin yuvarlak yakın direk dibinden dışarı gitti.
İlk yarı Kasımpa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
2. YARI
47. dakikada Göztepe beraberlik golünü buldu. Hücum yönünün sol tarafından Scarione'nin kullandığı kornerde altıpas içine hareketlenen Castro'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
48. dakikada Trezeguet'nin soldan ortasına kale sahasında Eduok'un kafa vuruşunda kaleci Beto, topu iki hamlede kontrol etti.
52. dakikada Trezeguet'nin ceza yayı çizgisi üzerinden kullandığı serbest vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü.
53. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Sol kanatta buluştuğu topla hareketlenen Trezeguet'nin ortasında altıpas gerisindeki Murillo'nun kafa vuşunda top ağlarla buluştu: 2-1
75. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Eduok'un ortasında Trezeguet'nin altıpas içinde uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.
79. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Mensah'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Popov'un gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol köşeden filelere gitti: 3-1
Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Kasımpaşa: 3 - Göztepe: 1
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bülent Yıldırım, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Mensah (Dk. 83 Neumayr), Eduok (Dk. 90+2 Veysel Sarı), Trezeguet, Murillo (Dk. 80 Etoundi)
Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Leo, Traore, Selçuk Şahin, Castro, Rotman (Dk. 63 Gouffran), Scarione (Dk. 76 Ghilas), Tayfur Bingöl (Dk. 46 Ömer Şişmanoğlu), Jahovic
Goller: Dk. 10 Mensah, Dk. 53 Murillo, Dk. 79 Popov (Kasımpaşa), Dk. 47 Castro (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 58 Mensah (Kasımpaşa), Jahovic (maç bittikten sonra) (Göztepe)