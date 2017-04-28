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Kasımpaşa evinde Konyaspor'u mağlup etti

Kasımpaşa, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-0 geriye düştüğü maçı 5 dakikada bulduğu gollerle kazanarak avantaj sağladı.

Kasımpaşa evinde Konyaspor'u mağlup etti
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Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı nefes kesti.

ADEM BÜYÜK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kasımpaşa, ilk yarısını 2-0 yenik kapadığı maçı 82, 85 ve 86. dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 kazandı. Ev sahibi ekipte kaptan Adem Büyük 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Kasımpaşa: 3 - Atiker Konyaspor: 2


Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Osman Gökhan Bilir

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Sadiku (Dk. 69 Guanca), Pavelka, Castro, Turgut Doğan Şahin (Dk. 78 Batuhan Altıntaş), Adem Büyük, Koita (Dk. 55 Eduok)

Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı (Dk. 90+1 Fofana), Milosevic, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Hora), Bajic (Dk. 83 Meha)

Goller: Dk. 17 Hadziahmetovic, Dk. 45 Bajic (Atiker Konyaspor), Dk. 82 Pavelka, Dk. 85 Adem Büyük, Dk. 86 Eduok (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 88 Adem Büyük (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 32 Turgut Doğan Şahin, Dk. 35 Veysel Sarı, Dk. 72 Titi (Kasımpaşa), Dk. 34 Ali Turan, Vukovic (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 79 Bajic, Dk. 80 Kaya Tarakçı, Dk. 90+4 Douglas (Atiker Konyaspor)

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