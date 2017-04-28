Kasımpaşa evinde Konyaspor'u mağlup etti

Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı nefes kesti.
ADEM BÜYÜK KIRMIZI KART GÖRDÜ
Kasımpaşa, ilk yarısını 2-0 yenik kapadığı maçı 82, 85 ve 86. dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 kazandı. Ev sahibi ekipte kaptan Adem Büyük 88. dakikada kırmızı kart gördü.
Kasımpaşa: 3 - Atiker Konyaspor: 2
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Osman Gökhan Bilir
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Sadiku (Dk. 69 Guanca), Pavelka, Castro, Turgut Doğan Şahin (Dk. 78 Batuhan Altıntaş), Adem Büyük, Koita (Dk. 55 Eduok)
Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı (Dk. 90+1 Fofana), Milosevic, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Hora), Bajic (Dk. 83 Meha)
Goller: Dk. 17 Hadziahmetovic, Dk. 45 Bajic (Atiker Konyaspor), Dk. 82 Pavelka, Dk. 85 Adem Büyük, Dk. 86 Eduok (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 88 Adem Büyük (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 32 Turgut Doğan Şahin, Dk. 35 Veysel Sarı, Dk. 72 Titi (Kasımpaşa), Dk. 34 Ali Turan, Vukovic (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 79 Bajic, Dk. 80 Kaya Tarakçı, Dk. 90+4 Douglas (Atiker Konyaspor)