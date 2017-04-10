Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor yenişemedi

4. dakikada atılan uzun topla sol kanatta buluşan Adem Büyük'ün ceza sahası dışından sağına çekerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

24. dakikada gelişen hızlı atakta sol kanattan aldığı topla ceza sahasına giren Koita'nın yerden sert vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu direk dibinden kornere çeldi.

33. dakika Vukovic'in kendi yarı sahasından uzun pasında savunma arkasına sarkan Skubic, ceza sahası içerisinde göğsüyle kontrol ettiği topa yerden vurdu. Kaleci Ramazan Köse topu direk dibinde kontrol etti.

41. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Ceza sahası dışında önünde kalan topu iyi kontrol eden Bajic'in soluna çekerek yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

45+1. dakikada Castro'nun ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Koita'nın kaleciyle karşı karşıya tek vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Atiker Konyaspor 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

46. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Popov'un yerden sert vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı direk dibinden topu kornere çeldi.

53. dakikada Castro'nun paslaşarak kullandığı köşe atışında, sağ çaprazdan Popov'un ortasına iyi yükselen Pavelka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

61. dakikada savunmadan atılan uzun topla sol kanatta buluşan Adem Büyük, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına kadar girdi. Adem'in kayarak yaptığı vuruşta Atiker Konyaspor savunmasında Vukovic'in göğsüne çarpan top direk dibinden kornere gitti.

67. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

71. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahasında Castro ile verkaç yapan Adem Büyük, Atiker Konyaspor savunmasında Vukovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. 73. dakikada Titi'nin kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı soluna gelen topu kornere çeldi.

75. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Castro'nun sağ kanattan altıpasa yaptığı ortaya iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

85. dakikada Atiker Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşta, Milosevic'in kaleye gönderdiği topu Ramazan Köse kornere çeldi.

89. dakikada oyuna yeni giren Hora, ceza sahası dışında buluştuğu topla yayın içerisine girdi. Hora'nın soluna çekerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

89. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov'un ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Guanca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kasımpaşa: 1 - Atiker Konyaspor: 1

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya, Bahattin Duran, Hakan Yemişken

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Castro (Dk. 86 Guanca), Eduok (Dk. 62 Turgut Doğan Şahin), Adem Büyük, Koita

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Volkan Fındıklı (Dk. 70 Ali Çamdalı), Jonsson (Dk. 89 Hora), Fofana (Dk. 69 Halil İbrahim Sönmez), Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic

Goller: Dk. 41 Bajic (Atiker Konyaspor), Dk. 75 Veysel Sarı (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 44 Veigneau, Dk. 56 Veysel Sarı (Kasımpaşa), Dk. 57 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor)