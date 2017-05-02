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Kasımpaşalı Castro Trabzonspor'a önerildi

Kasımpaşa'da 3. yılını geçiren ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Andre Castro, menajerler vasıtasıyla Trabzonspor'a teklif edildi.

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Kasımpaşalı Castro Trabzonspor'a önerildi

Kasımpaşa'da 3. yılını geçiren ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Andre Castro, menajerler vasıtasıyla Trabzonspor'a önerildi.

BONSERVİSİ YOK

Bordo-Mavililer düşünmek için zaman isterken, bonservis maliyetinin olmaması avantaj olarak görülüyor.

Orta sahanın merkezinde ofansif yönlü görev yapan 29 yaşındaki Portekizli futbolcu, bu sezon ligde çıktığı 28 maçta 4 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

SON SÖZ YANAL'IN

Castro önceki iki sezonda da 30 maçın altına düşmezken, başarılı futbolcuyla ilgili kesin kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek.

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