Kasımpaşa kurallar gereği hükmen mağlup olacak

Kasımpaşa'nın teknik ekibi, Adanaspor maçında skandal bir karara imza attı...

TFF Talimatnamesi gereği 18 kişilik kadroda en az 7 Türk oyuncu bulundurulması gerekiyor ancak Kasımpaşa, Adanaspor maçı kadrosunda sadece 6 Türk futbolcu bulundurdu. Bunun yanında 12 yabancı oyuncu kadroda yer aldı.

6 TÜRK 12 YABANCI

Kasımpaşa'nın ilk 18 içinde kaleci Ramazan Köse, Veysel Sarı, Tunay Torun, Adem Büyük, Eray Birniçan ve Turgut Doğan Şahin dışında başka Türk statüsünde oyuncu bulundurmadığı görünüyor.

Kasımpaşa'nın, TFF Talimatnamesi'nin 22. Maddesini d bendine göre; kural hatası yapması nedeniyle hükmen yenik sayılması bekleniyor.

İŞTE TFF TALİMATNAMESİNİN İLGİLİ MADDESİ

Müsabaka isim listesinde, yabancı uyruklu futbolcuların veya yaş sınırlaması getirilen liglerde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması veya müsabaka esnasında bu sayıların aşılması

Öte yandan resmi müsabakalarda düzenlenen 18 kişilik müsabaka isim listesinde en az 7 Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip iş bu talimatın 2 nci maddesinin b bendindeki şartlara sahip futbolcunun bulundurulması zorunludur.

B BENDİNDE YAZILANLAR

A Takım Listesinde yer alacak en az 14 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur.

2015 – 2016 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından önce başka ülke A Milli Futbol Takımlarını tercih etmiş futbolcular açısından Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu şartı aranmaz.

Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise Türkiye A Milli Takımının en az bir resmi müsabakasında oynadıktan sonra bu kapsamda listeye yazılabilirler"