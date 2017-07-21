Katalan basınına göre Neymar PSG'de

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu'nun net bir dille yalanlamasına rağmen Brezilyalı yıldız Neymar'ın PSG'ye transferi konusunda Katalan medyasının iddiaları bitmiyor.

Barcelona'nın süperstarı Neymar'ın PSG ile anlaşma sağladığı yönündeki haberler geçtiğimiz hafta transfer piyasasında büyük yankı uyandırdı.

222 MİLYON EURO

Brezilyalı yıldızın sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 222 milyon Euro'yu PSG'nin gözden çıkardığı iddiaları hakkında konuşan Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, söz konusu transferin Financal Fair Play kuralları içerisinde imkansız olduğunu ve Neymar'ın Barcelona'da kalacağınının altını çizdi.

Ancak Katalan basını Bartemou ile aynı fikirde değil. Radio Catalunya'nın dün akşam yaptığı habere göre; Neymar'ın PSG'ye transferi gerçekçi bir senaryo ve görüşmelerde son safhaya gelindi. Neymar'ın transferinin %95 ihtimalle gerçekleşeceğini öne süren haberde, Brezilyalı yıldızın alternatifleri arasında Paulo Dybala, Ousmane Dembele ve Philippe Coutinho'nun yer aldığını öne sürdü.

Neymar'ın babasıyla görüşen PSG'li yetkililerin prensip anlaşmasına vardığı ve transferin gerçekleşmesi hâlinde 25 yaşındaki yıldızın 40 milyon Euro imza parası alacağı belirtildi.