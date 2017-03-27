Katar Rallisi'nde zafer Vinales'in

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu tarafından kulüpten ihraç edilen Hakan Şükür Twitter'dan istifa ettiğini duyurdu.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün kulüp üyeliğinden ihraç edilmemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Moldova ile oynanacak mücadele öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray'ın Valencia'da kiralık olarak forma giyen Fransız defans oyuncusu Eliaquim Mangala ile ilgilendiği ifade edildi.

G.Saray Chedjou'nun yerine Mangala'yı alıyor

Galatasaray Yönetim Kurulu, FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'i kulüpten ihraç etme kararı aldı.

Hakan Şükür ve Arif Erdem Galatasaray'dan ihraç edildi

Dünya Kros Bayrak Şampiyonası'nda Ali, Yasemin, Meryem ve Aras'tan oluşan Türkiye A Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye Dünya Kros Bayrak Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Beşiktaş U-15 Takımı'nın, Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta Ertuğrul Arıcan harika bir gol attı.

Mario Gomez'le görüşmeye giden Beşiktaş yönetimi alternatif olarak da Hollandalı golcü Huntelaar'ı düşünüyor.

Beşiktaş Mario Gomez ve Huntelaar'la ilgileniyor

Milli arada takıma yoğun idman taptıran Hırvat teknik direktör, özellikle savunma üzerinde duruyor.

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Bosna Hersek'in Süper Lig yapımı golü - İZLE

Cebelitarık'ı konuk eden Bosna Hersek, rakibini 5-0 mağlup ederek üç puana ulaştı.