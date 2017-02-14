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Kayakla atlamada Fransız Romane altın madalya kazandı

Erzurum 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde kayakla atlama kızlarda Fransız Romane Dieu altın madalya kazandı.

Kayakla atlamada Fransız Romane altın madalya kazandı
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Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde kayakla atlama kızlar branşında yarışlar tamamlandı.


BİRİNCİ FRANSIZ

Palandöken ilçesindeki Kiremitliktepe'de bulunan atlama kulelerinde gerçekleştirilen yarışlarda, Fransız Romane Dieu altın madalya kazandı. 

Dieu 223,7 puanla birinci oldu. 

2 VE 3 SLOVENYA'DAN

Slovenyalı Nika Kriznar 211,8 puanla gümüş, aynı ülkeden Katra Komar ise 204,1 puanla bronz madalya aldı.

ERZURUMLULAR İLGİ GÖSTERDİ

Bu arada, atlayışlar sırasında güzel görüntüler oluştu. Yarışmayı ellerinde Türk bayrakları ile izleyen Erzurumlular, atlayış yapan sporculara destek verdi. 

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