Kayseri'de puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.

ADANA KAYSERİ'DEN PUAN ÇIKARDI

Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada kümede düşmesi kesinleşen Adanaspor'u ağırlayan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Adanaspor'a oranla sahada büyük üstünük kuran Kayserispor, 34. dakikada Samba Sow'un golüyle öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı. Adanaspor'da Renan Foguinho, 81. dakikada attığı golle skoru ilan etti.

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 37 yaparken, Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı 4. maçta ilk kez puan kaybetti. Adanaspor ise 25 puana çıktı, son sırada kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Karabükspor ile karşılaşacak. Adanaspor, Medipol Başakşehir deplasmanına gidecek.