Kayserispor 3 isime imza attırdı

Transfer döneminin hızlı takımlarından Kayserispor, Asamoah Gyan transferiyle gündeme oturmuştu.

Kayseri ekibi bu kez de 3 isimle birden imza attı. Atılan imzalarla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yapıldı.

ERKAN KAŞ 2 YILLIK İMZALADI

Kayserispor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kayserispor'umuz geçen sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Erkan Kaş ile 2 yıllık, geçen sezonu CFR Cluj takımında tamamlayan Tiago Lopes ile 1+1 yıllık ve Samsunspor'dan Canberk Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sözleşmelerin hem oyuncularımıza, hemde kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.