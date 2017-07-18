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Kayserispor 3 isime imza attırdı

Kayserispor, Erkan Kaş ile 2, Tiago Lopes ile 1+1 ve Canberk Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Transfer döneminin hızlı takımlarından Kayserispor, Asamoah Gyan transferiyle gündeme oturmuştu.

Kayseri ekibi bu kez de 3 isimle birden imza attı. Atılan imzalarla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yapıldı.

ERKAN KAŞ 2 YILLIK İMZALADI

Kayserispor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kayserispor'umuz geçen sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Erkan Kaş ile 2 yıllık, geçen sezonu CFR Cluj takımında tamamlayan Tiago Lopes ile 1+1 yıllık ve Samsunspor'dan Canberk Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sözleşmelerin hem oyuncularımıza, hemde kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

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