Kayserispor Ali Ahama'da ile yollarını ayırdı

Kayserispor, 2 sezon sarı kırmızılı takımın kalesini koruyan Fransız file bekçisi Ali Ahamada ile yollarını ayırma kararı aldı.
KENDİNE KULÜP BUL
Kalesini Romanya'nın Astra takımından transfer edilen Romanya A milli takım file bekçisi Silvio'ya teslim eden yöneticiler, 2015-16, 2016-17 sezonunda sarı kırmızılı takımda forma giyen Ali Ahamada'ya, ''Kendine kulüp bul'' mesajı gönderdi. Bunun üzerine 2 sezon önce Fransa'nın Toulouse takımından transfer edilen Ahama'nın menajeri Kayseri'ye geldi.
Geçtiğimiz sezon 18 lig, 5 Türkiye Kupası maçı olmak üzere 23 karşılaşmada eldiven giyen Ahama'nın menajerine, sözleşmesi 31 Mayıs 2018 yılına kadar devam eden tecrübeli file bekçisinin yeni sezonda kamp kadrosunda düşünülmediği bildirildi.