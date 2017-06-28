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Kayserispor Ali Ahama'da ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Fransız kaleci Ali Ahamada'yı takımdan gönderdi.

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Kayserispor Ali Ahama'da ile yollarını ayırdı

Kayserispor, 2 sezon sarı kırmızılı takımın kalesini koruyan Fransız file bekçisi Ali Ahamada ile yollarını ayırma kararı aldı.

KENDİNE KULÜP BUL

Kalesini Romanya'nın Astra takımından transfer edilen Romanya A milli takım file bekçisi Silvio'ya teslim eden yöneticiler, 2015-16, 2016-17 sezonunda sarı kırmızılı takımda forma giyen Ali Ahamada'ya, ''Kendine kulüp bul'' mesajı gönderdi. Bunun üzerine 2 sezon önce Fransa'nın Toulouse takımından transfer edilen Ahama'nın menajeri Kayseri'ye geldi.

Geçtiğimiz sezon 18 lig, 5 Türkiye Kupası maçı olmak üzere 23 karşılaşmada eldiven giyen Ahama'nın menajerine, sözleşmesi 31 Mayıs 2018 yılına kadar devam eden tecrübeli file bekçisinin yeni sezonda kamp kadrosunda düşünülmediği bildirildi.

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