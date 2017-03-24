Kayserispor Antalya maçına hazırlanıyor

Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı da kayıpsız geçmek istiyor.
U21 TAKIMI İLE MAÇ YAPILDI
İkinci yarıda aldığı flaş skorlarla adından söz ettiren Kayserispor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanda, U21 Takımı ile çift kale maç yaptı. Maçı A Takım, Welliton, Erdem Onur Beytaş ve Efe Halil Özarslan’ın kendi kalesine attığı gollerle 3-0 kazandı.
Kayserispor, 1 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da Antalya Arena'da oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.