Kayserispor Asamoah Gyan'la anlaştı

Kayserispor'un Bursaspor başta olmak üzere adı birçok Türk kulübüyle anılan Asamoah Gyan'ı 2+1 yıllığına transfer ettiği öğrenildi.

Futbol Arena'nın haberine göre, Kayserispor'un transfer çalışmaları kapsamında Asamoah Gyan ile anlaşma sağladığı belirtildi.

KAYSERİ'DE OYNAMAK İSTİYORUM

Sarı kırmızılı kulübün, Bursaspor ile menajerlerin komisyon istemesi üzerine anlaşma sağlayamayan oyuncuyla direkt olarak görüşme yaptığı bilgisine ulaşıldı. Geçtiğimiz hafta başkan Erol Bedir ile görüntülü görüşme gerçekleştiren Asamoah Gyan'ın, "Teklifniz geçerliyse Kayserispor'da oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.

Asamoah Gyan ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı bildirildi.

Kariyerini Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'de sürdüren Ganalı yıldız, daha önce Udinese, Modena, Rennes, Sunderland, Al Ain'de forma giymişti.