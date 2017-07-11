Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Sabri'den vazgeçebiliriz

Galatasaray ile sözleşmesi yenilenmemesinin ardından ismi sık sık Kayserispor ile geçen Sabri Sarıoğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

"Kayserispor'a geleceğim, sarı-kırmızılı formayı giyeceğim" şeklinde yönetimle konuşmasına rağmen kararını veremeyen Sabri için Başkan Erol Bedir tarafından verilen süre bugün bitiyor.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sabri konusunda artık kararın bugün bitmiş olması gerektiğini söyledi.

BUGÜN BİR KARAR VERMELİ

Görüşmelerin şimdiye kadar olumsuz bir tarafı bulunmadığını ancak Sabri'nin her defasında "Bana biraz zaman verin" konuşması ile zamanın da artık daraldığını ifade eden Bedir, "Konuştuk, her konuda bilgi sahibi ettik. Ortada bir sorun yok. Sabri bize şöyle konuştu: 'Geleceğim, Kayserispor'da oynamak istiyorum, taraftarı, basını bana büyük moral verdi. Adeta yeniden doğdum.' Bu açıklamalarla birlikte süre istedi. Süre doldu. Hala ses yok. Artık bugün bir karar verme zamanı geldi. Alternatif oyuncularımız var. Bir oyuncu ile ilgileniyoruz. Eğer Sabri'den ses çıkmaz ise vakit geçirmeden transfer yapabiliriz" dedi.