Kayserispor Başkanı'nın Sergen Yalçın'la komik anısı

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sergen Yalçın'ın takımın başına geçiş hikayesini anlattı.

Futbol Zirvesi'nde konuşan Bedir yaptığı açıklamayla herkesi güldürdü.

KAÇINCI SIRADA OLDUĞUMUZU BİLMİYORMUŞ

Başkan olduktan sonra Sergen Yalçın'a teklif götürdüğünü belirten Bedir, "Bunu söyleyeceğim, Sergen'i bilen inanır... İnanır mısınız Sergen'e teklif götürdüğümde takımın puan tablosundaki yerini bilmiyormuş. Bakmamış. Sergen gerçekten bakmadın mı diyorum, hayır diyor, bana güvenip gelmiş. Bana 'Ne bileyim sen bu işi hallederiz deyince geldim' dedi." ifadelerini kullandı.

Bedir'in bu açıklamaları basın mensupları arasında gülüşmelere neden oldu.