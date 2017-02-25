Kayserispor deplasmanda Çaykur Rizespor'u yendi

2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Güray Vural'ın sert şutunda, top üstten auta çıktı.
5. dakikada ev sahibi ekip ilk atağında golü buldu. Nosa Igiebor'un ceza sahası içerisine girdikten sonra altıpas üzerine yerden ortasında, Kweuke'nin bekletmeden vuruşunda top filelere gitti: 1-0.
15. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Lawal'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.
23. dakikada kazanılan faul atışında Özgür Çek'in soldan ceza sahası içerisine ortasında Edomwonyi'nin vuruşunda, kaleci Ahamada filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.
43. dakikada Rotman'ın orta sahadan ceza sahası içerisine uzun pasında, Umut Bulut kafayla topu ceza sahası içerisinde müsait durumdaki Güray Vural'ın önüne indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
İKİNCİ YARI
46. dakikada ceza sahası dışında Kayserispor defansının hatasında topu önünde bulan Nosa Igiebor'un bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
48. dakikada Oboabona'nın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Güray Vural'ın ceza sahası sol çaprazından plase vuruşunda, kaleci Diallo meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.
62. dakikada Deniz Türüç'ün yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Diallo uzanarak parmaklarıyla topu kornere çeldi.
76. dakikada Güray Vural'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında, Welliton'un kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 1-3.
90. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını kullanan Kweuke, topu ağlara göndererek, farkı 1'e indirdi: 2-3.
90+3 dakikada Güray Vural'ın ara pasında ceza sahasına giren Welliton'un bekletmeden yerden sert şutunda, top filelerle buluştu: 2-4.
Karşılaşma Kayserispor'un 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.
Çaykur Rizespor: 2 - Kayserispor: 4
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Erdinç Sezertam
Çaykur Rizespor: Diallo, Ahmet İlhan Özek, Oboabona, Yakoubi, Özgür Çek (Dk. 77 Petrucci), Saadane, Recep Niyaz, Janster (Dk. 56 Oğulcan Çağlayan), Nosa Igiebor, Edomwonyi (Dk. 64 Dhurgham İsmail), Kweuke
Kayserispor: Ahamada, Hakan Aslantaş, Kana Bıyık, Mbiala, Erkan Kaş (Dk. 87 Levent Gülen), Lawal (Dk. 65 Sow), Rotman, Güray Vural, Deniz Türüç (Dk. 83 Nguemo), Welliton, Umut Bulut
Goller: Dk. 5 ve Dk. 90 (penaltıdan ) Kweuke (Çaykur Rizespor), Dk.15 Lawal, Dk. 43 Güray Vural, Dk. 76 ve 90+3 Welliton (Kayserispor)
Kırmızı Kart: Dk. 64 Ahmet İlhan Özek (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Hakan Aslantaş, Dk. 51 Welliton (Kayserispor), Dk. 27 Edomwonyi, Dk. 85 Petrucci (Çaykur Rizespor)