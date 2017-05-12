Kayserispor evinde Atiker Konyaspor'u yendi

25. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ taraftan Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde altıpasın hemen önünden Mabiala'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
31. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda, top yandan auta çıktı.
41. dakikada Atiker Konyaspor, skora dengeyi getirdi. Fofana'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Bajic, ceza sahasında topla buluştu. Kaleci Ahamada ile karşı karşıya kalan Bajic, topa sert vurdu. Önce direğe sonra da Ahamada'ya çarpan meşin yuvarlak, ağlara gitti: 1-1
Maçın ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.
İKİNCİ YARI
54. dakikada konuk ekibin hızlı gelişen atağında, Hadziahmetovic'in pasında topla buluşan Fofana, ceza sahasında kaleci Ahamada'yla karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, Ahamada meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
59. dakikada Kayserispor tekrar öne geçti. Erkan Kaş, sol kanatta Deniz Türüç'ten aldığı pası bekletmeden Lawal'a aktardı. Topla buluşan Lawal, ceza sahasının sol çaprazından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-1
74. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yaptı. Welliton'un kafayla aşırdığı topa altıpas içerisinde dokunan Umut Bulut, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
76. dakikada ceza alanına sol çaprazdan giren Welliton'un sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Kayserispor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Kayserispor: 2 - Atiker Konyaspor: 1
Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Hali̇s Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemi̇şken
Kayserispor: Ahamada, Hakan Aslantaş, Levent Gülen, Mabiala, Samba Sow, Erkan Kaş (Dk. 73 Kana Bıyık), Lawal (Dk. 83 Varela), Rotman, Deniz Türüç (Dk. 83 Ryan Mendes), Umut Bulut, Welliton
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Mbamba (Dk. 82 Emre Can Atila), Selim Ay, Volkan Fındıklı, Mehmet Uslu, Hadziahmetovic, Ali Çamdalı, Meha (Dk. 68 Ömer Ali Şahiner), Jonsson, Fofana, Bajic (Dk. 68 Hora)
Goller: Dk. 25 Mabiala, Dk. 59 Lawal (Kayserispor), Dk. 41 Bajic (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Hakan Aslantaş, Dk. 90 Welliton, Dk. 90+3 Ryan Mendes (Kayserispor), Dk. 74 Ömer Ali Şahiner, Dk. 79 Mehmet Uslu, Mbamba (Maç bitiminde) (Atiker Konyaspor)