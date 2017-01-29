Kayserispor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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70' GOL... Kayserispor 2-1 Fenerbahçe (Güray Vural)

Varela'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Güray düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



69' İki takım da bu dakikalarda orta sahada kıyasıya mücadele veriyor. Fenerbahçe savunma arkasına adam kaçırarak gol peşinde.

58' Mücadelde tempo oldukça yüksek. Fenerbahçe ortadan Alper, anattan Lens'le etkili geliyor. Kayserispor ise kontra arıyor.

50' İkinci yarının ilk bölümünde Fenerbahçe oyunu rakip saha yıktı.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Kayserispor 1-1 Fenerbahçe

41' GOL... Kayserispor 1-1 Fenerbahçe (Mehmet Topal)

Kayserisporlu futbolcular kendi aralarında pas yaparken Salih araya girdi ve top ceza sahasındaki Mehmet Topal'ın önünde kaldı. Mehmet düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



33' GOL... Kayserispor 1-0 Fenerbahçe (Umut Bulut)

Gelişen Kayserispor atağında Deniz'in ceza sahası dışından vuruşunu Volkan güçlükle çıkardı. Sonrasında topu takip eden Umut topu ağlara gönderdi.



25' Fenerbahçe hızlı çıktı. Sağ kanattan Lens dripling halinde topu rakip sahaya taşıdı. İçeriye yaptığı ortaya Fernanadao vurdu, kaleci son anda topu çıkardı.

18' Mücadelde tempo yükseldi. Kayserispor bu dakikalarda kanatlardan etkili geliyor.

12' Kayserispor bu dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf. Fenerbahçe ise hızlı bir şekilde topu Lens'le buluşturup pozisyon bulmak istiyor.

5' İki takım da ilk dakikalarda orta alanda pas yaparak göbekten hücum yapmak istiyor.

1' Mücadelde ilk düdük çaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de namağlup Başakşehir'i yenerek moral bulan Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Kayserispor: Ahamada, Levent, Hakan Aslantaş, Kana Bıyık, Erkan, Lawal, Rotman, Varela, Deniz, Güray, Umut

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Salih Uçan, Alper, Lens, Fernandao