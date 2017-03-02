Kayserispor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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15' Mücadelede zaman zaman tempo yükselirken iki ekip de gol için pozisyon arıyor.
10' Fenerbahçe ilk 10 dakika geride kalırken Şener ve Lens'in oynadığı sağ kanattan atak geliştirmeye çalışıyor.
5' Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da birbirini tartıyor.
1' Mücadelede başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nden elenen, Süper Lig'de ise şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe'de hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak...
Sarı-lacivertliler, Kayseri Kadir Has Stadı'ndan avantajlı bir skorla dönerek Kadıköy'de yarı finale çıkmak istiyor...
İŞTE İLK 11'LER
Kayserispor: Muammer, Douglao, Levent, Mabiala, Hakan, Sow, Kubilay, Traore, Erkan, N'Guemo, Welliton
Fenerbahçe: Fabiano, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Alper, Lens, Fernandao