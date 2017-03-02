Kayserispor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası sahnesinde...
Beşiktaş'ı yenerek çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.
HANGİ KANALDA?
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor
Ali Ahamada
Hakan
Kana-Bıyık
Mabiala
Erkan Kaş
Deniz
Rotman
Lawal
Güray
Umut
Welliton
Fenerbahçe
Fabiano
Şener
Neustadter
Skrtel
İsmail
Mehmet Topal
Ozan
Volkan
Aatıf
Lens
Van Persie