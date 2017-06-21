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Kayserispor Geoffrey Bia'yı transfer etti

Kayserispor, İsviçre'nin Sion takımında forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Bia ile anlaştı.

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Kayserispor Geoffrey Bia'yı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, İsviçre Süper Ligi takımlarından Sion forması giyen orta saha oyuncusu Geoffrey Bia ile anlaşma sağladı.

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Kayserispor Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Bia ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Hücuma yönelik orta saha pozisyonunda oynayan Bia ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanması planlanıyor. Futbola Belçika'nın Charleroi takımında başlayan Bia, uzun yıllar Standard Liege forması giydi.

2015-2016 sezonunda İsviçre'nin Sion takımına transfer olan Bia, bu ekiple ligde çıktığı 35 maçta 16 gol attı.

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